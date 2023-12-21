В 20.24 воздушную тревогу объявили в Киеве. И в считанные мгновения карта начала "краснеть" до тех пор, пока об угрозе с неба не предупредили по всей территории Украины. Как выяснилось, связано это со взлетом МиГ-31К – носителей аэробалистической ракеты "Кинжал".

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Запустили новые дроны в ночь на 21 декабря

01:00 Воздушную тревогу объявили в Николаевской и Херсонской областях. Мониторинговые каналы отметили, что это уже седьмая группа "Шахедов".

Обновлено! По состоянию на 00:18, 21 декабря отсутствует угроза атаки дронами-камикадзе. В то же время, мониторинговые каналы сообщают о пусках новых "Шахедов" с полуострова Крым. Как только будет новая угроза – воздушная тревога будет объявлена в тех регионах, куда направляются баражирующие боеприпасы.

Враг поднял МиГи и запустил "Шахеды"

В 20.25 Воздушные силы подтвердили, что зафиксирован взлет ракетоносителей МиГ-31К. Эти воздушные суда могут иметь под крылом аэробалистическую ракету "Кинжал". Именно поэтому воздушная тревога объявляется по всей Украине еще на этапе, когда эти самолеты поднимаются в воздух.

В ту же минуту мониторинговые каналы заметили, что враг поднял в небо два МиГ-31К. Следовательно, для атаки он может использовать два "Кинжала", если в этот раз россияне не решили на несколько часов заблокировать украинскую экономику.

Параллельно враги запустили несколько групп "Шахедов" с разных направлений. Как пишут Воздушные силы в 20:29, они двигаются из Херсона в Кривой Рог. В то же время мониторинговые каналы через несколько минут добавили, что угроза также существует в Сумской и Харьковской областях. Следовательно, призываем вас быть осторожными и не игнорировать воздушную тревогу.

20:37 Воздушные силы подтвердили, что враг атакует несколькими группами "Шахедов" из Курской области. Они летят на Сумщину.

21:06 Отбой воздушной тревоги, связанной со взлетом МиГ-31К. В то же время, заметим, что угроза атаки "Шахедами" сохраняется в ряде областей.

21:08 Воздушные силы предупреждают: "Шахеды" двигаются в направлении Кропивницкого!"

21:10 Также отмечают в Воздушных силах, что другие группы ударных вражеских БПЛА находятся в Сумской и Полтавской областях.

21:31 Воздушные силы написали: "Зашли новые группы ударных вражеских БПЛА из Херсона, сейчас между Николаевым и Кривым Рогом в направлении Кропивницкого!"

21:44 В Воздушных силах отметили, что ударные вражеские БПЛА заходят из Полтавщины и Кировоградщины в Черкасскую область. Также другие группы из Сумской области в Черниговскую область.

22:08 Воздушные силы отметили: "Ударные вражеские БПЛА из Черкасской области заходят в Винницкую, вектор движения западный!"

22:23 Отбой воздушной тревоги в Николаевской и Херсонской областях.

22:25 Отбой воздушной тревоги в Одесской области и начало Киевской области.

22:29 Воздушные силы написали, что группа вражеских ударных БПЛА заходит в Киевскую область с востока в направлении Белой Церкви.

22:52 Воздушная тревога на Хмельнитчине, а вот на Черниговщине был отбой.

22:55 Воздушные силы пишут: "Ударные БПЛА из Винницкой в Хмельницкую область с вектором движения на Староконстантинов!"

23:03 отбой воздушной тревоги в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Сумской областях.

23:09 Воздушные силы предупреждают, что в Запорожье очередная группа ударных вражеских БПЛА.

Это важно! Во время воздушной тревоги необходимо находиться в укрытиях. Этот простой алгоритм действий может сохранить здоровье и жизнь. Если вы не находитесь в укрытии, то ни в коем случае не стойте у окон, а также не фотографируйте и не снимайте на видео работу ПВО. Не будьте сообщниками русских захватчиков.

14 декабря Россия атаковала "Кинжалами"