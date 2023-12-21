Україна не лише вистояла проти потужнішого агресора, але й дала йому відсіч. І це вже привід для того, аби не падати духом, заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 Канал.

Дивіться також В Україні є аеропорти, які можуть працювати на приліт і виліт: що для цього потрібно

Чого чекати від окупантів на Новий рік

Минулого Нового року окупанти обстріляли Україну ракетами. Цьогоріч військові посадовці неодноразово наголошували про підготовку росіян до масованих обстрілів ракетами і дронами, зокрема, ударів по критичній інфраструктурі.

Юрій Ігнат закликав українців не втрачати бойовий дух.

Ми пережили перші дні повномасштабного вторгнення. 7400 різних типів ракет запущено по Україні з початку великої війни. Перед нами стоїть потужний агресор, одна з найсильніших армій світу, і ми вистояли. Ба, більше даємо їй відсіч. Тому не все так погано, і страшно, як, можливо, люди там собі думають. Ми вже відбили потужну навалу,

– наголосив речник.

Ігнат уточнив, що із тої кількості ракет, запущених окупантами по Україні, було знищено приблизно 1600.

В українців будуть радісні миті

Речник Повітряних сил підкреслив, що найкраще для українського суспільства свято – це знищені російські окупанти та техніка. І у майбутньому в українців буде чимало приводів порадіти. За словами Ігната, це станеться тоді, коли Україна отримає більшу кількість зброї від союзників, а також більше громадян доєднаються до захисту своєї держави.

Як зазначив військовий, незабаром Німеччина має поставити батарею Patriot. Ігнат уточнив, що нашій країні потрібно багато таких систем. Також Україна потребує чергових систем Iris – T, аби створити ешелоновану систему протиповітряної оборони із західного озброєння і "зверху над нею" додати ще літаки.

Російські плани щодо масованих атак: що готує ворог