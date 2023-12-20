Експерт з авіації Богдан Долінце розповів 24 Каналу, що потрібно для повноцінної роботи українських аеропортів. За його словами, усе залежить від консолідованого рішення військових і влади.

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"На сьогодні ми бачимо, що є низка аеропортів, як на Півночі України, так і на Заході, які можуть виконувати прийом і випуск повітряних суден. Рішення, який саме це може бути аеропорт і коли це може відбутись, насправді лежить у площині кількох складових – безпекової та політичної", – пояснив Долінце.

Тобто, з одного боку це має бути рішення військових, що вони готові гарантувати певний рівень безпеки від російських ударів. А і з іншого боку – політичне рішення між міністерствами, які відповідають за авіаційні перевезення, і державними службами, які гарантують безпеку польотів.

Україна наразі не готова гарантувати безпеку в небі

Поки що, на жаль, консолідованої позиції від військово-політичного керівництва не було. Або тривають перемовини на технічному й організаційному рівнях, або вони вже відбулись, але вирішили, що на цьому етапі ще не готові гарантувати безпеку цивільних перевезень.

Маємо розуміти, що ситуація насправді дуже непроста. У разі втрати літака з пасажирами з різних країн Україна повинна буде відповідати перед цими країнами й власниками літака,

– наголосив Долінце.

Зверніть увагу! Boeing 777, який 19 грудня виконав технічний переліт з аеропорту "Бориспіль", коштує понад 100 мільярдів доларів. Крім того, вартість компенсації за одного загиблого може доходити до мільйона доларів.

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