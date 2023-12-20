Эксперт по авиации Богдан Долинце рассказал 24 Каналу, что нужно для полноценной работы украинских аэропортов. По его словам, все зависит от консолидированного решения военных и власти.

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"На сегодня мы видим, что есть ряд аэропортов, как на Севере Украины, так и на Западе, которые могут выполнять прием и выпуск воздушных судов. Решение, какой именно это может быть аэропорт и когда это может произойти, на самом деле лежит в плоскости нескольких составляющих – безопасной и политической", – объяснил Долинце.

То есть, с одной стороны, это должно быть решение военных, что они готовы гарантировать определенный уровень безопасности от российских ударов. А с другой стороны – политическое решение между министерствами, отвечающими за авиационные перевозки, и государственными службами, обеспечивающими безопасность полетов.

Украина пока не готова обеспечить безопасность в небе

Пока что, к сожалению, консолидированной позиции от военно-политического руководства не было. Либо продолжаются переговоры на техническом и организационном уровнях, либо они уже состоялись, но решили, что на этом этапе еще не готовы обеспечить безопасность гражданских перевозок.

Должны понимать, что ситуация действительно очень непростая. В случае потери самолета с пассажирами из разных стран Украина должна будет отвечать перед этими странами и владельцами самолета,

– подчеркнул Долинце.

Обратите внимание! Boeing 777, который 19 декабря выполнил технический перелет из аэропорта "Борисполь", стоит свыше 100 миллиардов долларов. Кроме того, стоимость компенсации за одного погибшего может доходить до миллиона долларов.

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