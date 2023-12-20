Эксперт по авиации Богдан Долинце рассказал 24 Каналу, что нужно для полноценной работы украинских аэропортов. По его словам, все зависит от консолидированного решения военных и власти.
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"На сегодня мы видим, что есть ряд аэропортов, как на Севере Украины, так и на Западе, которые могут выполнять прием и выпуск воздушных судов. Решение, какой именно это может быть аэропорт и когда это может произойти, на самом деле лежит в плоскости нескольких составляющих – безопасной и политической", – объяснил Долинце.
То есть, с одной стороны, это должно быть решение военных, что они готовы гарантировать определенный уровень безопасности от российских ударов. А с другой стороны – политическое решение между министерствами, отвечающими за авиационные перевозки, и государственными службами, обеспечивающими безопасность полетов.
Украина пока не готова обеспечить безопасность в небе
Пока что, к сожалению, консолидированной позиции от военно-политического руководства не было. Либо продолжаются переговоры на техническом и организационном уровнях, либо они уже состоялись, но решили, что на этом этапе еще не готовы обеспечить безопасность гражданских перевозок.
Должны понимать, что ситуация действительно очень непростая. В случае потери самолета с пассажирами из разных стран Украина должна будет отвечать перед этими странами и владельцами самолета,
– подчеркнул Долинце.
Восстановление гражданских авиаперевозок в Украине: основное
- Генеральный директор аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский планирует возобновить работу аэропорта сразу после окончания войны. Для этого было сохранено часть персонала и заключено соглашение с авиакомпаниями.
- Надо сказать, что некоторые авиакомпании уже заявляют о своих намерениях вернуться на украинский авиарынок. Среди них – Ryanair (Ирландия), LOT (Польша), Turkish Airlines (Турция), Air Baltic (Латвия), SkyUp (Украина), Lufthansa (Германия).
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что воздушное пространство Украины откроют нескоро. Непонятно, как во время войны можно проводить гражданские авиаперелеты.