Во время итоговой пресс-конференции Владимира Зеленского польский журналист спросил, когда воздушные суда снова будут прилетать в Украину. Корреспондент очень хотел бы, чтобы к нему в Киев приехала мама.

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"Маме можем дать вагон. Пока что так, чтобы помочь. Мама – это святое", – ответил Зеленский.

Президент также попросил передать маме польского журналиста, что в Украине будут работать над реализацией ее идеи.

Обратите внимание! Сегодняшний рейс Boing 777-300 совершался без пассажиров и багажа на борту. Самолет перегнали на французский аэропорт. С начала великой войны это уже четвертый успешный перелет воздушного судна.

Открытие аэропорта "Борисполь" – серьезная операция

Восстановление гражданских авиарейсов будет означать победу Украины, в частности ее противовоздушной обороны. Однако для этого нужно многое сделать – примерно столько, как для возвращения контроля над Черным морем.

"Борисполь" – это как Черное море. Это очень серьезная операция,

– подчеркнул Зеленский.

Однако над этим уже работают – и когда-то украинское небо снова будет свободным.

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