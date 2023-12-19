Во время итоговой пресс-конференции Владимира Зеленского польский журналист спросил, когда воздушные суда снова будут прилетать в Украину. Корреспондент очень хотел бы, чтобы к нему в Киев приехала мама.
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"Маме можем дать вагон. Пока что так, чтобы помочь. Мама – это святое", – ответил Зеленский.
Президент также попросил передать маме польского журналиста, что в Украине будут работать над реализацией ее идеи.
Открытие аэропорта "Борисполь" – серьезная операция
Восстановление гражданских авиарейсов будет означать победу Украины, в частности ее противовоздушной обороны. Однако для этого нужно многое сделать – примерно столько, как для возвращения контроля над Черным морем.
"Борисполь" – это как Черное море. Это очень серьезная операция,
– подчеркнул Зеленский.
Однако над этим уже работают – и когда-то украинское небо снова будет свободным.
Что еще сказал Зеленский: несколько тезисов
- Президент отказался раскрывать подробности украинского наступления. По его словам, активное обсуждение планов Киева привело к сложностям защитников на Юге.
- Кроме того, к проблемам на Юге повлекло неконтролируемое небо. Однако Украина уже работает с партнерами по исправлению ситуации и получению нужной амуниции.
- Очень чувствительным вопросом остается мобилизация. Военные обратились с запросом насчет дополнительных 450–500 человек в армию.
- Кроме того, остро стоит вопрос оружия и боеприпасов. Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует изготовить миллион собственных дронов в следующем году.