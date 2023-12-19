Під час підсумкової пресконференції Володимира Зеленського польський журналіст запитав, коли повітряні судна знову прилітатимуть до України. Кореспондент дуже хотів би, щоб до нього в Київ приїхала мама.
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"Мамі можемо дати вагон. Поки що так, щоб допомогти. Мама – це святе", – відповів Зеленський.
Президент також попросив передати мамі польського журналіста, що в Україні працюватимуть над реалізацією її ідеї.
Відкриття аеропорту "Бориспіль" – серйозна операція
Відновлення цивільних авіарейсів означатиме перемогу України, зокрема її протиповітряної оборони. Однак для цього потрібно багато чого зробити – приблизно стільки, як для повернення контролю над Чорним морем.
"Бориспіль" – це як Чорне море. Це дуже серйозна операція,
– наголосив Зеленський.
Однак над цим уже працюють – і колись українське небо знову буде вільним.
Що ще сказав Зеленський: кілька тез
- Президент відмовився розкривати подробиці українського наступу. За його словами, активне обговорення планів Києва призвело до складнощів захисників на Півдні.
- Крім того, проблеми на Півдні спричинило неконтрольоване небо. Однак Україна вже працює з партнерами над виправленням ситуації й отриманням потрібної амуніції.
- Дуже чутливим питанням в Україні залишається мобілізація. Військові звернулись із запитом стосовно додаткових 450–500 людей до армії.
- Крім того, гостро стоїть питання зброї та боєприпасів. Володимир Зеленський заявив, що Україна планує виготовити мільйон власних дронів наступного року.