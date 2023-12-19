Під час підсумкової пресконференції Володимира Зеленського польський журналіст запитав, коли повітряні судна знову прилітатимуть до України. Кореспондент дуже хотів би, щоб до нього в Київ приїхала мама.

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"Мамі можемо дати вагон. Поки що так, щоб допомогти. Мама – це святе", – відповів Зеленський.

Президент також попросив передати мамі польського журналіста, що в Україні працюватимуть над реалізацією її ідеї.

Зверніть увагу! Сьогоднішній рейс Boing 777-300 відбувався без пасажирів і багажу на борту. Літак перегнали до французького аеропорту. Від початку великої війни це вже четвертий успішний переліт повітряного судна.

Відкриття аеропорту "Бориспіль" – серйозна операція

Відновлення цивільних авіарейсів означатиме перемогу України, зокрема її протиповітряної оборони. Однак для цього потрібно багато чого зробити – приблизно стільки, як для повернення контролю над Чорним морем.

"Бориспіль" – це як Чорне море. Це дуже серйозна операція,

– наголосив Зеленський.

Однак над цим уже працюють – і колись українське небо знову буде вільним.

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