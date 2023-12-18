Зокрема, повернення морозів, сказав 24 Каналу військовий експерт Владислав Селезньов. Як відомо, останніми днями в Україні зберігається плюсова температура.
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"Найімовірніше, ми побачимо масштабні ракетні й дронові атаки, бо ворог так само прораховує, зокрема, максимальне навантаження на критичну енергетичну інфраструктуру нашої країни. Отже, намагатиметься уразити в той момент, коли будемо найбільш вразливими", – зазначив Селезньов.
Ворог має ресурси, але українська ППО готова
На початку листопада українська розвідка повідомляла, що росіяни мають понад 800 ракет різних типів. Також вони мають достатньо пускових установок, ракетоносіїв у морі й стратегічних бомбардувальників.
До того ж ворог робить усе можливе, щоб з'ясувати розташування українських систем ППО й ПРО. Саме з цією метою він часто запускає свої дрони-камікадзе.
Однак і українські захисники не стоять на місці. Вони набувають дедалі більше відповідних бойових спроможностей, зокрема завдяки військово-технічній допомозі від наших західних партнерів.
Збивати балістику ще рік тому нам здавалось нездійсненною мрією. Тепер ефективність української ППО, зокрема в районі Києва й на Київщині, така, що навіть ці ракети ми спроможні нищити,
– наголосив Селезньов.
Ворог відновив атаки "Кинджалами": останні новини
- У четвер, 14 грудня, в Україні було багато повітряних тривог. Спочатку російські окупанти запускали фальш-цілі, а згодом аеробалістичні ракети "Кинджал". Одну з них збили на Київщині.
- Ще два "Кинджали" ворог спрямував у напрямку Хмельниччини. Одна з ракет поцілила в аеродром у Старокостянтинові, але всю авіацію розосередили раніше.
- "Кинджал" – рідкісна й дорога ракета, яка здатна подолати тисячі кілометрів за лічені хвилини. До атаки 14 грудня ворог застосовував її аж у серпні.