Зокрема, повернення морозів, сказав 24 Каналу військовий експерт Владислав Селезньов. Як відомо, останніми днями в Україні зберігається плюсова температура.

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"Найімовірніше, ми побачимо масштабні ракетні й дронові атаки, бо ворог так само прораховує, зокрема, максимальне навантаження на критичну енергетичну інфраструктуру нашої країни. Отже, намагатиметься уразити в той момент, коли будемо найбільш вразливими", – зазначив Селезньов.

Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Ворог має ресурси, але українська ППО готова

На початку листопада українська розвідка повідомляла, що росіяни мають понад 800 ракет різних типів. Також вони мають достатньо пускових установок, ракетоносіїв у морі й стратегічних бомбардувальників.

Зверніть увагу! Не всі з тих 800 ракет ворог може запускати масово й саме по енергетиці. Крім того, він змушений залишити принаймні 30% у запасах.

До того ж ворог робить усе можливе, щоб з'ясувати розташування українських систем ППО й ПРО. Саме з цією метою він часто запускає свої дрони-камікадзе.

Однак і українські захисники не стоять на місці. Вони набувають дедалі більше відповідних бойових спроможностей, зокрема завдяки військово-технічній допомозі від наших західних партнерів.

Збивати балістику ще рік тому нам здавалось нездійсненною мрією. Тепер ефективність української ППО, зокрема в районі Києва й на Київщині, така, що навіть ці ракети ми спроможні нищити,

– наголосив Селезньов.

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