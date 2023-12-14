Про це 24 Каналу повідомив Юрій Ігнат – речник Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Деталі атаки росіян

Росіяни підняли в повітря Міг-31К, по Україні була оголошена повітряну тривогу. На жаль, цього разу окупанти випустили "Кинджали" в район Хмельницької області.

В район Старокостянтинова були пуски. Тривога реальна. За однією тривогою була одразу інша, спрямована на Захід. Чи були там ураження – очікуємо інформації,

– зазначив Юрій Ігнат.

Після того зафіксували ще кілька повітряних цілей, які рухались на Захід України – на Рівненську та Волинську області. Скільки ракет випустили росіяни ще з'ясовують. Про це мають повідомити найближчим часом, як і інформацію про те, чи вдалося збити "Кинджали".

Чому росіяни б'ють по Старокостянтинову

Зауважимо, що у Старокостянтинів окупанти ціляться вже не вперше.

Основне місце там – це місце базування 7-ї бригади тактичної авіації. Це єдина бригада, яка має на озброєнні бомбардувальники Су-24М, тож це їхнє стаціонарне місце розташування. Але ж ми розуміємо, що в сьогоднішніх реаліях бойових дій, авіація розосереджена по різних місцях. Але чомусь ворог уподобав саме це місце,

– зауважив Ігнат.

Фактично щоночі росіяни запускають в бік Старокостянтинова "Шахеди". Не вперше туди летять і "Кинджали".

Власне, російські окупанти часто атакують одні й ті ж місця. Однак Сили оборони завжди протидіють намаганням ворога.

"Якщо є можливість – збивають ракети. Є й інші засоби: пасивна оборона, засоби радіоелектронної боротьби. Наші захисники роблять усе, щоб ворог не досягав своїх цілей", – додав речник Повітряних сил.