Так, в Укргідрометцентрі прогнозували, що вже незабаром температура повітря може знову зрости. Коли чекати потепління, пише 24 Канал.

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Коли в Україні знову потеплішає

Синоптики зазначили, що у неділю на Заході, Півночі, вдень і в центральних та Харківській областях, 18 грудня в Україні, окрім Заходу, невеликі опади, переважно дощ. У неділю з мокрим снігом. Втім, вже у вівторок на більшій частині України опади припиняться.

До речі, вітер буде південно-західний, західний, з поривами 7 – 12 метрів на секунду. Однак, у неділю та вівторок на Заході, також 18 грудня в північних областях подекуди 15 – 20. Також на дорогах, окрім Півдня, подекуди ожеледиця.

Вночі неділі від 1 тепла до 4 морозу, вдень 0 – 5 тепла. У східних і Сумській областях, Карпатах вночі 4 – 9 морозу, 0 – 5 морозу.

18 – 19 грудня підвищення температури на 3 – 5 градусів,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

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Орієнтовний прогноз погоди на 18 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, що згідно з орієнтовним прогнозом на картах, у понеділок на частині Заходу та Півдні вдень до +8. До речі, навіть вночі, ймовірно вже без морозів по всій Україні.

Далі, 20 грудня, у всіх областях 2 – 4 тепла вночі. Вдень у більшості до +7. Тим часом на Півдні, зокрема, в Херсонській і Миколаївській областях, у Криму до +10 градусів.