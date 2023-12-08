Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології. Вона зауважила, що справжня зима неодмінно настане.

Зверніть увагу Сніг та інші опади, місцями значні пориви вітру: якою буде погода в Україні 8 грудня

За словами Балабух, різні похолодання є малоймовірними. Якщо ж вони й настануть, то будуть короткотривалими та не надто інтенсивними.

Ми дуже сподіваємся , що більшість цього зимового періоду буде більш комфортною для нас і температура буде коливатись десь так, як і у попередні зими, в межах від -5 до +5,

– мовиться у повідомленні.

Зауважте! Раніше синоптики попередили, що перша половина грудня буде прохолоднішою через антициклон. Водночас ближче до зимових свят температура повітря почне зростати. Зокрема, на Новий рік взагалі прогнозують відлигу. Тому запасатися новорічним настроєм українцям радять наперед.

Окрім того, відомо, що вже з 11 грудня в Україні зафіксують погіршення погоди. Більшість областей накриють сніг з дощем.