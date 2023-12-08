Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології. Вона зауважила, що справжня зима неодмінно настане.
Зверніть увагу Сніг та інші опади, місцями значні пориви вітру: якою буде погода в Україні 8 грудня
За словами Балабух, різні похолодання є малоймовірними. Якщо ж вони й настануть, то будуть короткотривалими та не надто інтенсивними.
Ми дуже сподіваємся , що більшість цього зимового періоду буде більш комфортною для нас і температура буде коливатись десь так, як і у попередні зими, в межах від -5 до +5,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, відомо, що вже з 11 грудня в Україні зафіксують погіршення погоди. Більшість областей накриють сніг з дощем.