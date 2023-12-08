Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии. Она заметила, что настоящая зима непременно придет.
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По словам Балабух, различные похолодания маловероятны. Если же они и наступят, то будут кратковременными и не слишком интенсивными.
Мы очень надеемся, что большинство этого зимнего периода будет более комфортным для нас и температура будет колебаться где-то так же, как и в предыдущие зимы, в пределах от -5 до +5,
– говорится в сообщении.
Кроме того, известно, что с 11 декабря в Украине зафиксируют ухудшение погоды. Большинство областей накроют снег с дождем.