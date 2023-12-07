Однако синоптики прогнозируют гололедицу и значительные порывы ветра в некоторых регионах. В пригорских районах существует снеголавинная угроза.
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Какая будет погода в Украине
Синоптики 8 декабря прогнозируют облачную погоду на всей территории Украины. На Севере, а также Винницкой и Харьковской областях обещают снег. В большинстве центральных, восточных и южных областей синоптики ожидают осадки в виде снега и дождя, местами возможно налипание мокрого снега, гололедица. В западных областях без существенных осадков, Закарпатье и Прикарпатье местами туман.
Синоптики предупреждают, что на дорогах большинства областей ожидается гололедица. Ветер будет умеренный, будет дуть с восточного или северо-восточного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду. В восточных и юго-восточных регионах местами порывы до 15 – 20 метров в секунду.
Если говорить о температуре, то в северных и западных областях отметка термометра ночью будет достигать 4 – 9 градусов мороза, днем не будет превышать 1 – 6 градусов ниже нуля. На остальной территории в течение суток 0 – 5 градусов мороза, на Юге следует рассчитать на потепление до 0 – 5 градусов выше нуля, днем в Крыму 6 – 11 градусов тепла.
Температура в областных центрах
- Киев – -3...-1;
- Ужгород – 0...-2;
- Львов – -5...-3;
- Ивано-Франковск – -3...-1;
- Тернополь – -3...-1;
- Черновцы – -3...-1;
- Хмельницкий – -4...-2;
- Луцк – -4...-2;
- Ровно – -4...-2;
- Житомир – -5...-3;
- Винница – 0…+2;
- Одесса – +1...+3;
- Николаев – +1…+3;;
- Херсон – +2...+4;
- Симферополь – +7...+9;
- Кропивницкий – +1…+3;
- Черкассы – +1…+3;
- Чернигов – -5...-3;
- Суммы – -6...-4;
- Полтава – +1...+3;
- Днепр – 0…+2;
- Запорожье – +1...+3;
- Донецк – 0...-2;
- Луганск – -3...-1;
- Харьков – 0…+2.
Точный прогноз погоды в Украине 8 декабря 2023 года. / Карта Укргидрометцентра