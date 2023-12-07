Однако синоптики прогнозируют гололедицу и значительные порывы ветра в некоторых регионах. В пригорских районах существует снеголавинная угроза.

Смотрите также Осадки в большинстве областей: когда и где будет идти снег, а в каких регионах будет дождь

Какая будет погода в Украине

Синоптики 8 декабря прогнозируют облачную погоду на всей территории Украины. На Севере, а также Винницкой и Харьковской областях обещают снег. В большинстве центральных, восточных и южных областей синоптики ожидают осадки в виде снега и дождя, местами возможно налипание мокрого снега, гололедица. В западных областях без существенных осадков, Закарпатье и Прикарпатье местами туман.

Синоптики предупреждают, что на дорогах большинства областей ожидается гололедица. Ветер будет умеренный, будет дуть с восточного или северо-восточного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду. В восточных и юго-восточных регионах местами порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Если говорить о температуре, то в северных и западных областях отметка термометра ночью будет достигать 4 – 9 градусов мороза, днем не будет превышать 1 – 6 градусов ниже нуля. На остальной территории в течение суток 0 – 5 градусов мороза, на Юге следует рассчитать на потепление до 0 – 5 градусов выше нуля, днем в Крыму 6 – 11 градусов тепла.

Температура в областных центрах

  • Киев – -3...-1;
  • Ужгород – 0...-2;
  • Львов – -5...-3;
  • Ивано-Франковск – -3...-1;
  • Тернополь – -3...-1;
  • Черновцы – -3...-1;
  • Хмельницкий – -4...-2;
  • Луцк – -4...-2;
  • Ровно – -4...-2;
  • Житомир – -5...-3;
  • Винница – 0…+2;
  • Одесса – +1...+3;
  • Николаев – +1…+3;;
  • Херсон – +2...+4;
  • Симферополь – +7...+9;
  • Кропивницкий – +1…+3;
  • Черкассы – +1…+3;
  • Чернигов – -5...-3;
  • Суммы – -6...-4;
  • Полтава – +1...+3;
  • Днепр – 0…+2;
  • Запорожье – +1...+3;
  • Донецк – 0...-2;
  • Луганск – -3...-1;
  • Харьков – 0…+2.

Точный прогноз погоды в Украине 8 декабря 2023 года. / Карта Укргидрометцентра