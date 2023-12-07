Однак, синоптики прогнозують ожеледицю та значні пориви вітру у деяких регіонах. У пригірських районах існує сніголавинна загроза.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики 8 грудня прогнозують хмарну погоду по всій території України. На Півночі, а також у Вінницькій та Харківській областях обіцяють сніг. У більшості центральних, східних та південних областей синоптики очікують опади у вигляді снігу та дощу, місцями можливе налипання мокрого снігу, ожеледь. У західних областях без істотних опадів, на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман.

Синоптики попереджають, що на дорогах більшості областей очікується ожеледиця. Вітер буде помірний, віятиме зі східного чи північно-східного напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. У східних та південно-східних регіонах місцями пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

Якщо говорити про температуру, то у північних та західних областях позначка термометра вночі сягатиме 4 – 9 градусів морозу, вдень не перевищуватиме 1 – 6 градусів нижче нуля. На решті території впродовж доби 0 – 5 градусів морозу, на Півдні варто розрахувати на потепління до 0 – 5 градусів вище нуля, вдень в Криму 6 – 11 градусів тепла.

Температура в обласних центрах

  • Київ – -3...-1;
  • Ужгород – 0...-2;
  • Львів – -5...-3;
  • Івано-Франківськ – -3...-1;
  • Тернопіль – -3...-1;
  • Чернівці – -3...-1;
  • Хмельницький – -4...-2;
  • Луцьк – -4...-2;
  • Рівне – -4...-2;
  • Житомир – -5...-3;
  • Вінниця – 0...+2;
  • Одеса – +1...+3;
  • Миколаїв – +1...+3;;
  • Херсон – +2...+4;
  • Сімферополь – +7...+9;
  • Кропивницький – +1...+3;
  • Черкаси – +1...+3;
  • Чернігів – -5...-3;
  • Суми – -6...-4;
  • Полтава – +1...+3;
  • Дніпро – 0...+2;
  • Запоріжжя – +1...+3;
  • Донецьк – 0...-2;
  • Луганськ – -3...-1;
  • Харків – 0...+2.

Точний прогноз погоди в Україні 8 грудня 2023 року / Карта Укргідрометцентру