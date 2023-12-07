Однак, синоптики прогнозують ожеледицю та значні пориви вітру у деяких регіонах. У пригірських районах існує сніголавинна загроза.
Дивіться також Опади у більшості областей: коли і де йтиме сніг, а в яких регіонах дощитиме
Якою буде погода в Україні
Синоптики 8 грудня прогнозують хмарну погоду по всій території України. На Півночі, а також у Вінницькій та Харківській областях обіцяють сніг. У більшості центральних, східних та південних областей синоптики очікують опади у вигляді снігу та дощу, місцями можливе налипання мокрого снігу, ожеледь. У західних областях без істотних опадів, на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман.
Синоптики попереджають, що на дорогах більшості областей очікується ожеледиця. Вітер буде помірний, віятиме зі східного чи північно-східного напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. У східних та південно-східних регіонах місцями пориви до 15 – 20 метрів за секунду.
Якщо говорити про температуру, то у північних та західних областях позначка термометра вночі сягатиме 4 – 9 градусів морозу, вдень не перевищуватиме 1 – 6 градусів нижче нуля. На решті території впродовж доби 0 – 5 градусів морозу, на Півдні варто розрахувати на потепління до 0 – 5 градусів вище нуля, вдень в Криму 6 – 11 градусів тепла.
Температура в обласних центрах
- Київ – -3...-1;
- Ужгород – 0...-2;
- Львів – -5...-3;
- Івано-Франківськ – -3...-1;
- Тернопіль – -3...-1;
- Чернівці – -3...-1;
- Хмельницький – -4...-2;
- Луцьк – -4...-2;
- Рівне – -4...-2;
- Житомир – -5...-3;
- Вінниця – 0...+2;
- Одеса – +1...+3;
- Миколаїв – +1...+3;;
- Херсон – +2...+4;
- Сімферополь – +7...+9;
- Кропивницький – +1...+3;
- Черкаси – +1...+3;
- Чернігів – -5...-3;
- Суми – -6...-4;
- Полтава – +1...+3;
- Дніпро – 0...+2;
- Запоріжжя – +1...+3;
- Донецьк – 0...-2;
- Луганськ – -3...-1;
- Харків – 0...+2.
Точний прогноз погоди в Україні 8 грудня 2023 року / Карта Укргідрометцентру