Яку погоду чекати в Україні в найближчі три доби, інформує 24 Канал. До речі, у грудні ще можливе підвищення температури.

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Коли в Україні йтиме сніг

В Укргідрометцентрі розповіли, що 7 грудня на Закарпатті та Прикарпатті сніг. Вдень у південних, більшості центральних та Донецькій областях сніг та дощ, подекуди. налипання мокрого снігу та ожеледь. На решті території без істотних опадів.

Прогноз погоди на 7 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру

Вночі на Півночі 5 – 10 градусів морозу, вдень 1 –6 морозу. На решті території вночі 0 – 6 морозу, вдень від 3 морозу до 2 тепла, у південній частині до 5 тепла.

8 грудня в Україні крім Заходу, сніг та мокрий сніг, у південній частині переважно дощ, у центральних та східних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. 9 грудня у південній частині невеликий дощ, у східних областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів,

– зазначили синоптики.

У східних та південно-східних областях подекуди пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Вночі на Півночі та Заході 4 – 9 морозу, вдень 1 – 6. На решті території вночі та вдень 0 – 5 морозу. Тільки на Закарпатті та Півдні 0 – 5 тепла.

Також в Укргідрометцентрі попередили, що дорогах більшості областей місцями ожеледиця.

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