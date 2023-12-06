Коли чекати підвищення температури, розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Коли у грудні потеплішає

Вже у другій половині тижня мороз буде поволі відступати. Так, температура повітря вночі та вдень буде в межах -1...-7 градусів. Втім, 8 грудня на Заході ще до 13 градусів морозу.

Наприкінці тижня вплив південного циклону та північного антициклону відчутно послабшають. Над Україною переважатимуть вже західні атмосферні потоки.

Температура стане ще вищою. Також очікуються опади.

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Яка буде погода у найближчі три доби

В Укргідрометцентрі повідомили, що 6 та 7 грудня буде переважно без опадів. У західних і північних областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Температура вночі 3 – 8 морозу, у західних та північних областях місцями 10 – 15 морозу, вдень 0 – 5 морозу.

Найтепліше на Одещині та в Криму. Там вночі та вдень від 0 до 7 градусів тепла.

Далі, 8 грудня, у південних та центральних областях помірні сніг і дощ, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь. У північних, вдень і в східних областях невеликий сніг, на решті території без опадів.

Окрім того, в п'ятницю у східних областях окремі пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.

Температура повітря істотно не зміниться.

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До речі, раніше у коментарі 24 Каналу Наталія Птуха відповіла, чи чекати у першій декаді грудня -20 і більше градусів морозу. Синоптикиня зазначала, що більше, ніж 15 градусів поки не очікується.