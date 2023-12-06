Когда ждать повышения температуры, рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Когда в декабре потеплеет

Уже во второй половине недели мороз будет медленно отступать. Так, температура воздуха ночью и днем будет в пределах -1...-7 градусов. Впрочем, 8 декабря на Западе еще до 13 градусов мороза.

В конце недели влияние южного циклона и северного антициклона ощутимо ослабеет. Над Украиной будут преобладать западные атмосферные потоки.

Температура станет еще выше. Также ожидаются осадки.

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Какая будет погода в ближайшие трое суток

В Укргидрометцентре сообщили, что 6 и 7 декабря преимущественно без осадков. В западных и северных областях на дорогах кое-где гололедица.

Температура ночью 3 – 8 мороза, в западных и северных областях местами 10 – 15 мороза, днем 0 – 5 мороза.

Теплее всего на Одесщине и в Крыму. Там ночью и днем от 0 до 7 градусов тепла.

Далее, 8 декабря, в южных и центральных областях умеренные снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололедица. В северных, днем и восточных областях небольшой снег, на остальной территории без осадков.

Кроме того, в пятницу в восточных областях отдельные порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха не изменится.

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Кстати говоря, ранее в комментарии 24 Каналу Наталья Птуха ответила, ждать ли в первой декаде декабря -20 и более градусов мороза. Синоптик отмечала, что больше 15 градусов пока не ожидается.