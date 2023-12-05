Какой погоды ждать в ближайшие трое суток, где будет прохладнее, когда и в каких областях будет идти снег, информирует 24 Канал.

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Прогноз погоды на трое суток

В Укргидрометцентре отметили, что 6-7 декабря в Украине будет преимущественно без осадков. На дорогах западных и северных областей кое-где гололедица. Кстати, там будет прохладнее.

Температура ночью 3 – 8 градусов мороза, в западных и северных областях местами 10 – 15 градусов мороза, днем 0 – 5 мороза,

– спрогнозировали синоптики.

Теплее всего снова будет на Одесщине и в Крыму. Ночью и днем от 0 до 7 градусов тепла.

Прогноз погоды на 6 декабря / Скриншот из Укргидрометцентра

Уже в пятницу в южных и центральных областях ожидаются умеренные снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололедица. В северных, днем и восточных областях небольшой снег. На остальной территории – без осадков.

Также на Востоке отдельные порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. К слову, температура существенно не изменится, заметили синоптики.

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Ориентировочный прогноз погоды на 8 декабря / Скриншот из Укргидрометцентра

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Кстати говоря, ранее в комментарии 24 Каналу синоптик Укргидрометцентра ответила, ждать ли в первой декаде декабря -20 и более градусов мороза. Наталья Птуха отмечала, что более 15 градусов не ожидается. Впрочем, морозная погода все же сохранится 7 – 11 декабря.