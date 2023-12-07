Какую погоду ждать в Украине в ближайшие трое суток, информирует 24 Канал. Кстати, в декабре еще возможно повышение температуры.

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Когда в Украине будет идти снег

В Укргидрометцентре рассказали, что 7 декабря в Закарпатье и в Прикарпатье снег. Днем в южных, большинстве центральных и Донецкой областях снег и дождь, местами. налипание мокрого снега и гололедица. На остальной территории без существенных осадков.

Прогноз погоды на 7 декабря / Скриншот из Укргидрометцентра

Ночью на Севере 5 – 10 градусов мороза, днем 1 –6 мороза. На остальной территории ночью 0 – 6 мороза, днем от 3 мороза до 2 тепла, в южной части до 5 тепла.

8 декабря в Украине кроме Запада, снег и мокрый снег, в южной части преимущественно дождь, в центральных и восточных областях местами налипания мокрого снега, гололедица. 9 декабря в южной части небольшой дождь, в восточных областях небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков,

– отметили синоптики.

В восточных и юго-восточных областях местами порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Ночью на Севере и Западе 4 – 9 мороза, днем 1 – 6. На остальной территории ночью и днем 0 – 5 мороза. Только в Закарпатье и Юге 0 – 5 тепла.

Также в Укргидрометцентре предупредили, что на дорогах большинства областей местами гололедица.

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