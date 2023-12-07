Стремительное ухудшение начнется уже с 11 декабря. Украинцам рекомендуют приготовиться к настоящим метелям.

Обратите внимание Снег и другие осадки, местами значительные порывы ветра: какой будет погода в Украине 8 декабря

Непогода накроет большинство областей Украины

Снег с дождем накроет большинство областей. Безснежной погода будет только на Юге. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях будет дождь. Также ливни обещают во временно оккупированном Крыму.

Ненастье продлится минимум до 12 декабря. В этот день снег с дождем прогнозируется во всех областях, кроме Херсонской, Николаевской, Одесской, Запорожской. Уровень опасности пока не объявляется.

Какой будет температура воздуха

На этой неделе в большинстве областей температура воздуха ушла "в минусы". В то же время, с 11 декабря ожидают потепления. Средняя дневная температура будет составлять -1...+1 градус.

Ранее предупреждали о похолодании

Украинцев ранее предупредили об антициклоне, который принесет существенное похолодание. В некоторых регионах температура воздуха может опуститься даже до -20.

В то же время, уже перед Новым годом начнется резкое потепление. В праздничное время возможна даже оттепель. Поэтому запасаться рождественским настроением нужно раньше времени.