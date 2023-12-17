Так, в Укргидрометцентре прогнозировали, что уже скоро температура воздуха может снова возрасти. Когда ждать потепления, пишет 24 Канал.

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Когда в Украине снова потеплеет

Синоптики отметили, что в воскресенье на Западе, Севере, днем и в центральных и Харьковской областях, 18 декабря в Украине, кроме Запада, небольшие осадки, преимущественно дождь. В воскресенье с мокрым снегом. Впрочем, уже во вторник на большей части Украины осадки прекратятся.

Кстати, ветер будет юго-западный, западный, с порывами 7-12 метров в секунду. Однако, в воскресенье и вторник на Западе, также 18 декабря в северных областях кое-где 15 – 20. Также на дорогах, кроме Юга, кое-где гололедица.

Ночью воскресенья от 1 тепла до 4 мороза, днем 0 – 5 тепла. В восточных и Сумской областях, Карпатах ночью 4 – 9 мороза, 0 – 5 мороза.

18 – 19 декабря повышение температуры на 3 – 5 градусов,

– отметили в Укргидрометцентре.

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Ориентировочный прогноз погоды на 18 декабря / Скриншот из Укргидрометцентра

Заметим, что согласно ориентировочному прогнозу на картах в понедельник на части Запада и Юге днем до +8. Кстати, даже ночью, вероятно, уже без морозов по всей Украине.

Далее, 20 декабря, во всех областях 2 – 4 тепла ночью. Днем у большинства до +7. Между тем, на Юге, в частности, в Херсонской и Николаевской областях, в Крыму до +10 градусов.