В частности, возвращения морозов, сказал 24 Каналу военный эксперт Владислав Селезнев. Как известно, в последние дни в Украине сохраняется плюсовая температура.

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"Вероятнее всего, мы увидим масштабные ракетные и дроновые атаки, потому что враг также просчитывает, в частности, максимальную нагрузку на критическую энергетическую инфраструктуру нашей страны. Следовательно, будет пытаться поразить в тот момент, когда будем наиболее уязвимыми", – отметил Селезнев.

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Враг имеет ресурсы, но украинская ПВО готова

В начале ноября украинская разведка сообщала, что у россиян есть более 800 ракет разных типов. Также у них достаточно пусковых установок, ракетоносителей в море и стратегических бомбардировщиков.

Обратите внимание! Не все из 800 ракет враг может запускать массово и именно по энергетике. Кроме того, он вынужден оставить как минимум 30% в запасах.

К тому же, враг делает все возможное, чтобы выяснить расположение украинских систем ПВО и ПРО. Именно с этой целью он часто запускает свои дроны-камикадзе.

Однако и украинские защитники не стоят на месте. Они приобретают все больше соответствующих боевых возможностей, в частности благодаря военно-технической помощи от наших западных партнеров.

Сбивать баллистику еще год назад нам казалось несбыточной мечтой. Теперь эффективность украинской ПВО, в частности в районе Киева и Киевской области, такова, что даже эти ракеты мы способны уничтожать,

– подчеркнул Селезнев.

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