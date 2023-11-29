У поліції зазначають, що окрім ракетної атаки на Запоріжжя, окупанти вдалися також до підступного злочину проти цивільного населення. За підсумками дій агресора відкрито кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни.

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Подробиці ворожих атак на Запоріжжі

Як повідомили у Нацполіції, Росія завдала удару по Запоріжжю двома ракетами: "Іскандером-К" та "Калібром". Одна із ракет зруйнувала будівлю підприємства, а інша впала на відкритій місцевості на околиці міста, пошкодивши вибуховою хвилею дві школи та магазин. Внаслідок другого удару ракетою поранень зазнали двоє цивільних осіб.

Ще підступнішого удару ворог завдав по Степногірську, розташованому за 6 кілометрів від лінії зіткнення. Для цього він запустив ударний безпілотник в пункт отримання гуманітарної допомоги, внаслідок чого загинула жінка, а двоє чоловіків отримали важкі поранення.

До теми: Загалом за добу на Запоріжжі окупанти здійснили 29 ударів безпілотниками, та 119 разів застосували артилерію. Також, за повідомленням Генштабу ЗСУ, військові зуміли відбити всі атаки агресора на Запоріжжі, зокрема й біля села Вербове. Водночас, за повідомленням Deepstate, ситуація на цьому напрямку є важкою для обох сторін.

Хмельниччина також під ударом ворога

Протягом листопада агресор близько 10 разів атакував об'єкти в Хмельницькій області дронами-камікадзе. Востаннє були зафіксовані влучання в агропідприємство Шепетівського району. Загалом, загарбники намагаються цілити в складські приміщення, а основною загрозою від "Шахедів" є можливе падіння уламків на цивільні приміщення під час знищення БпЛА.

Раніше оглядачі зауважували, що у Хмельницькій області росіян може цікавити Старокостянтинівський аеродром, на якому до війни базувалася бригада тактичної авіації. Влітку ворог двічі намагався поцілити в цей аеродром, загалом використавши мало не півсотні ракет, включно з "Кинджалами".