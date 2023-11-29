В полиции отмечают, что кроме ракетной атаки на Запорожье, оккупанты прибегли также к коварному преступлению против гражданского населения. По итогам действий агрессора открыто уголовное производство по нарушению законов и обычаев войны.

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Подробности вражеских атак на Запорожье

Как сообщили в Нацполиции, Россия нанесла удар по Запорожью двумя ракетами: "Искандером-К" и "Калибром". Одна из ракет разрушила здание предприятия, а другая упала на открытой местности в окрестностях города, повредив взрывной волной две школы и магазин. В результате второго удара ракетой ранения получили двое гражданских лиц.

Еще более коварный удар враг нанес по Степногорску, расположенному в 6 километрах от линии столкновения. Для этого он запустил ударный беспилотник в пункт получения гуманитарной помощи, в результате чего погибла женщина, а двое мужчин получили тяжелые ранения.

По теме: Всего за сутки на Запорожье оккупанты совершили 29 ударов беспилотниками, и 119 раз применили артиллерию. Также, по сообщению Генштаба ВСУ, военные сумели отразить все атаки агрессора на Запорожье, в том числе возле села Вербовое. В то же время, по сообщению Deepstate, ситуация в этом направлении тяжелая для обеих сторон.

Хмельницкая область также под ударом врага

В ноябре агрессор около 10 раз атаковал объекты в Хмельницкой области дронами-камикадзе. В последний раз были зафиксированы попадания в агропредприятие Шепетовского района. В основном, захватчики пытаются целить в складские помещения, а основной угрозой от "Шахедов" возможно падение обломков на гражданские помещения при уничтожении БпЛА.

Ранее обозреватели отмечали, что в Хмельницкой области россиян может интересовать Староконстантиновский аэродром, на котором до войны базировалась бригада тактической авиации. Летом враг дважды пытался попасть в этот аэродром, в общей сложности использовав чуть ли не полсотни ракет, включая "Кинжалы".