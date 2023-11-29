Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин рассказал о последствиях вражеских обстрелов в Хмельницкой области.

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В области работала ПВО

Сергей Тюрин рассказал, что в ночь на 29 ноября во время очередной вражеской атаки в области работали силы ПВО.

Поступила информация, что в результате атаки в Шепетовском районе повреждены крыша, окна и двери помещения агропредприятия,

– сказал он.

По его словам, все службы работают. Информация о пострадавших и травмированных не поступала.

Напомним, что в ночь на 28 ноября российские захватчики тоже атаковали Хмельницкую область. Тогда обломки вражеских дронов тоже нанесли ранения гражданскому населению. В городах Славута и Нетешин Хмельницкой области повреждены 11 многоквартирных и 9 частных домов, 2 учебных заведения, 2 пожарно-спасательные части и здание отдела полиции.

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