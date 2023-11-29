Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин рассказал о последствиях вражеских обстрелов в Хмельницкой области.
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В области работала ПВО
Сергей Тюрин рассказал, что в ночь на 29 ноября во время очередной вражеской атаки в области работали силы ПВО.
Поступила информация, что в результате атаки в Шепетовском районе повреждены крыша, окна и двери помещения агропредприятия,
– сказал он.
По его словам, все службы работают. Информация о пострадавших и травмированных не поступала.
Напомним, что в ночь на 28 ноября российские захватчики тоже атаковали Хмельницкую область. Тогда обломки вражеских дронов тоже нанесли ранения гражданскому населению. В городах Славута и Нетешин Хмельницкой области повреждены 11 многоквартирных и 9 частных домов, 2 учебных заведения, 2 пожарно-спасательные части и здание отдела полиции.
Главное о ночной атаке
- В ночь на 29 ноября Россия выпустила по Украине 21 ударный дрон и 3 управляемые авиационные ракеты.
- Силы ПВО уничтожили все "Шахеды". Их сбили в пределах Одесской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей.
- Что касается ракет, то 2 из них были сбиты в Николаевской области. А третья не достигла желаемой цели.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что большинство дронов было направлено на Хмельницкую область.