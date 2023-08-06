Юрій Ігнат пояснив в ефірі телемарафону, що можна говорити про успішну роботу Повітряних сил ЗСУ. За даними речника, Росія атакувала Україну ракетами "Калібр", Х-101, "Кинджал", пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку на Хмельниччину

Саме аеродром Старокостянтинова не дає спокою ворогам. Зрозуміло чому. Наші льотчики добряче дають прочухана ворогу на окупованих територіях. Ми бачимо і склади боєприпасів здіймаються в небо,

– пояснив речник Повітряних сил ЗСУ.

Він закликав Хмельницьку область та інші регіони триматись, адже ми не дамо ворогу нас зламати.

Юрій Ігнат пояснив, що саме Хмельниччина є основним напрямком. На щастя, переважну більшість ракет збила ППО.

Речник пояснив, що Кремль бив по Україні:

"Калібрами" з кораблів у Чорному морі;

ракетами Х-101 та Х-555 – з літаків Ту-95, які злетіли з Росії;

"Кинджалами", що попередньо вилітали з району Тамбова через Білорусь.

Речник також не виключив ймовірність застосування ворогом балістики наземного базування.

Росія знову атакувала Хмельницьку область: коротко