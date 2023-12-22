За останні 6 днів це вже третій повітряний удар "Шахедами" по Києву. Усе, що відомо про ворожу атаку та її наслідки розповідає 24 Канал.

До теми Влучання у багатоповерхівку у Києві: що відомо про постраждалих від атаки "Шахедами"

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Ближче до опівночі у Києві пролунали вибухи

О 22:37 на Київщині оголосили тривогу через загрозу ворожої атаки дронами. Уже о 23:05 сирени ввімкнули й у столиці.

Ближче до півночі у Києві пролунали вибухи. О 23:30 Повітряні сили повідомили, що на Київщині працює ППО.

Зауважимо, що відбій тривоги оголосили лише о 01:05.

Часткові руйнування двох будинків: уламки "Шахеда" влучили в багатоповерхівку

Вже о 23:47 начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що внаслідок роботи ППО по ворожих цілях, у Солом'янському районі, ймовірно, уламки влучили в житловий будинок. На місце направили екстрені служби.

О 23:54 Віталій Кличко підтвердив, що є влучання у житловий будинок У Солом'янському районі. Уточнив, що палає на верхніх поверхах.

00:15 у МВС повідомили, що уламками пошкоджено 26-й поверх, внаслідок чого виникла пожежа. У кількох квартирах вибиті вікна, пошкоджений фасад будинку.

Наслідки російської атаки "Шахедами" / Фото ДСНС, з телеграму КМВА

00:34 У КМВА зазначили, що загоряння у багатоповерхівці у Солом'янському районі вдалося ліквідувати.

Внаслідок ворожої атаки на столицю зафіксовані часткові руйнування двох житлових будинків — багатоповерхівки в Солом'янському районі та приватного недобудованого будинку в Дарницькому,

– згодом написав мер.

Кличко уточнив, що в Солом'янському районі внаслідок влучання у житловий будинок частково зруйновані опорні стіни між 24, 25 та 26 поверхами. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння в одній із квартир.

У Дарницькому уламки БпЛА впали у приватному секторі. Внаслідок цього загорівся недобудований житловий будинок. Його також оперативно погасили.

Як зазначили у РДА, поруч у житлових будинках повилітали вікна внаслідок вибухової хвилі. Також уламки пошкодили фасадні частини й огорожі.

Наслідки атаки БпЛА в Дарницькому районі / Фото з телеграму КМВА

Ведучий телемарафону залишився без житла

Після півночі у низці телеграм-каналів з'явилася інформація про те, що уламки влучили у квартиру ведучого телемарафону Андрія Ковальського. Пізніше інформацію про те, що він залишився без житла підтвердила його дружина.

Вижили і це головне… квартири тепер немає,

– написала Тетяна Хитрик.

Ведучий телемарафону Ковальський залишився без житла / Скриншот

Журналістам видання "Факти" Андрій Ковальський підтвердив цю інформацію. Він з рідними живі, але їхня квартира вщент згоріла. У своїх соцмережах журналіст подякував усім за слова підтримки.

Друзі, всім дякую за підтримку. Всі цілі – і то добре,

– написав він.

Андрій Ковальський подякував за підтримку: дивіться відео

Що відомо про постраждалих

У Дарницькому районі минулося без постраждалих. На жаль, у Солом'янському вони є.

Одного постраждалого мешканця багатоповерхівки медики госпіталізували, ще одному надали допомогу на місці,

– розповів Віталій Кличко.

Зауважимо, у КМВА також повідомляли про падіння уламків у Голосіївському районі. Постраждалих немає.

Реакція ОП

Керівник ОП вночі відреагував на атаку агресора. Наголосив, що росіяни – терористи.

Вони воюють з цивільними. Росіяни – це терористична нація,

– підкреслив Андрій Єрмак.

Важливо! Окупанти атакували "Шахедами" не лише столицю, а й Сумщину, Південь, зокрема Одещину та Миколаївщину. У Генштабі ЗСУ повідомили, що сили ППО збили 24 з 28 "Шахедів".