Російські військові продовжують тероризувати Україну дронами-камікадзе. Відомо, що після 23:00 нашим оборонцям неба вдалося знищити один "Шахед" у Сумській області. Що відомо про повітряну тривогу, пов'язану з запуском БпЛА.

Читайте також Є загроза для Києва та низки областей: росіяни запустили "Шахеди"

Що відомо про роботу ППО

У небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони знищено ворожий БпЛА типу "Шахед". Слава нашим захисникам неба! – наголошують у Сумській ОВА.

Також зазначають, що ППО продовжує свою роботу. Відтак, закликають мешканців регіону не нехтувати сигналами повітряної тривоги.