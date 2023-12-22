Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга. Наталья Гуменюк отметила, что ночью защитники неба сбили 17 "Шахедов", передает 24 Канал.

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Спикер рассказала, что этой ночью атака была довольно мощной. В зоне ответственности ОК "Юг" силы ПВО сбили 17 "Шахедов".

Основная масса боевой работы пришлась на Николаевскую область. Там было уничтожено 10 дронов,

– подчеркнула Гуменюк.

В Силах обороны Юга рассказали, что, к сожалению, не обошлось без попаданий. В Николаевской области на одном из инфраструктурных объектов вспыхнул пожар. Огонь уже ликвидирован. Люди не пострадали.

4 БПЛА сбили на Херсонщине, а еще 3 – на Одещине. Кстати, в Одесской области приоритетом врага традиционной была припортовая инфраструктура.

"Пытались попасть именно по объектам, которые связаны, в частности, с зерновым коридором. Обломками сбитого дрона повреждено одно зернохранилище", – рассказала Гуменюк.

Заметила, что там разгорелся пожар. Впрочем, его оперативно ликвидировали сами сотрудники, привлекать спасателей не пришлось. Люди не пострадали.

Важно! В Генштабе ВСУ сообщили, что ночью россияне атаковали Украину 28 "Шахедами". Большинство из них, в частности, 24 дрона удалось сбить.