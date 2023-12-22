Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня. Наталія Гуменюк зазначила, що вночі захисники неба збили 17 "Шахедів", передає 24 Канал.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України, вибухи й наслідки ворожої атаки читайте в нашому телеграмі.

Які наслідки російської атаки на Південь

Спікер розповіла, що цієї ночі атака була доволі-таки потужною. У зоні відповідальності ОК "Південь" сили ППО збили 17 "Шахедів".

Основна маса бойової роботи припала на Миколаївську область. Там було знищено 10 дронів,

– підкреслила Гуменюк.

Додала, що 4 БпЛА збили на Херсонщині, а ще 3 – на Одещині. До речі, в Одеській області пріоритетом ворога традиційна була припортова інфраструктура.

"Намагалися поцілити саме по об'єктах, які пов'язані, зокрема, з зерновим коридором. Уламками збитого дрона пошкоджено одне зерносховище", – розповіла Гуменюк.

Зауважила, що там спалахнула пожежа. Втім, її оперативно ліквідували самі співробітники, залучати рятувальників не довелося. Люди не постраждали.

Важливо! У Генштабі ЗСУ повідомили, що вночі росіяни атакували Україну 28 "Шахедами". Більшість з них, зокрема, 24 дрони вдалося збити.