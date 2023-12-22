Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. Известно, что враг запускал "Шахеды" несколькими группами, передает 24 Канал.

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Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 28 БПЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны 24 ударные БПЛА уничтожены,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

В Воздушных силах добавили, что россияне совершили пуски беспилотников с трех направлений:

Курская область,

Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае,

мыс Чауда во временно оккупированном Крыму.

Отражали вражескую атаку "Шахедов" с помощью авиации, зенитных ракетных подразделений и мобильных огневых групп воздушных сил и сил обороны Украины.

В результате боевой работы сбито 24 "Шахеда" в пределах Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областей,

– добавили в Воздушных силах.



Украинские защитники сбили 24 "Шахеда" / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Ночная атака "Шахедами": что известно