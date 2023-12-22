После полуночи в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что обломки попали в квартиру ведущего единственного телемарафона Андрея Ковальсокого. Позже информацию о том, что он остался без жилья, подтвердила его жена Татьяна Хитрик в своем фейсбуке. В то же время доподлинно неизвестно, выложили ли это фото их квартиры ранее в КГВА.

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Ведущий телемарафон остался без жилья

Выжили и это главное… квартиры теперь нет,

– написала Татьяна Хитрик.

Жена Андрея Ковальского подтвердила, что семья осталась без жилья / Скриншот

В некоторых телеграм-каналах информацию о случившемся с помещением ведущего иллюстрируют фотографией квартиры, которую выложили в КГВА. Мы же точно не знаем, попали ли именно в его дом обломки, поэтому утверждать этого не будем.

Журналистам "Факты" Андрей Ковальский подтвердил эту информацию. По его словам, он с родными живы, но их квартира полностью сгорела. В своих соцсетях журналист поблагодарил всех за слова поддержки.

Друзья, всем спасибо за поддержку. Все цели – и то хорошо,

– написал он.

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