Поздним вечером 21 декабря российские военные атаковали Киев "Шахедами". Известно, что обломки попали в многоэтажку в столице. В КГВА уже показали разрушение в одной из столичных домов.

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Что известно об атаке

По словам главы КГВА Сергея Попка, в результате работы ПВО по "Шахедам", в Соломенском районе обломки попали в жилой дом. Как можно увидеть на фото, речь идет о многоэтажке.

В 23:54 Виталий Кличко подтвердил это. Он также отметил, что на верхних этажах дома пылает. На тот момент было известно, что на месте работают экстренные службы.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на это. Он отметил, что россияне воюют с гражданскими. Глава ОП еще раз подчеркнул, что россияне – террористическая нация.

В 00:00 в КГВА уточнили, на месте попадания работает подразделение ГСЧС. Отмечают, что в столице все еще раздается воздушная тревога и работает ПВО. Следовательно, просят не покидать укрытий.



Последствия попадания обломков в многоэтажку в Киеве / Фото КГВА



Последствия попадания обломков в многоэтажку в Киеве / Фото КГВА



Последствия попадания обломков в многоэтажку в Киеве / Фото КГВА