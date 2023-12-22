Після півночі у низці телеграм-каналів з'явилася інформація про те, що уламки влучили у квартиру ведучого єдиного телемарафону Андрія Ковальського. Пізніше інформацію про те, що він залишився без житла підтвердила його дружина Тетяна Хитрик у своєму фейсбуці. Водночас достеменно невідомо, чи це фото їхньої квартири виклали раніше у КМВА.

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Ведучий телемарафону залишився без житла

Вижили і це головне… квартири тепер немає,

– написала Тетяна Хитрик.



Дружина Андрія Ковальського підтвердила, що сім'я залишилася без житла / Скриншот

У деяких телеграм-каналах інформацію про те, що трапилося з помешканням ведучого ілюструють фотографією квартири, яку виклали у КМВА. Ми ж достеменно не знаємо, чи саме в його помешкання влучили уламки, тому стверджувати цього не будемо.

Журналістам видання "Факти" Андрій Ковальський підтвердив цю інформацію. За його словами, він з рідними живі, але їхня квартира вщент згоріла. У своїх соцмережах журналіст подякував усім за слова підтримки.

Друзі, всім дякую за підтримку. Всі цілі – і то добре,

– написав він.

Ковальський подякував за підтримку: дивіться відео

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