Після півночі у низці телеграм-каналів з'явилася інформація про те, що уламки влучили у квартиру ведучого єдиного телемарафону Андрія Ковальського. Пізніше інформацію про те, що він залишився без житла підтвердила його дружина Тетяна Хитрик у своєму фейсбуці. Водночас достеменно невідомо, чи це фото їхньої квартири виклали раніше у КМВА.
Читайте також Уламки влучили у багатоповерхівку у Києві: у КМВА показали фото руйнувань
Ведучий телемарафону залишився без житла
Вижили і це головне… квартири тепер немає,
– написала Тетяна Хитрик.
Дружина Андрія Ковальського підтвердила, що сім'я залишилася без житла / Скриншот
У деяких телеграм-каналах інформацію про те, що трапилося з помешканням ведучого ілюструють фотографією квартири, яку виклали у КМВА. Ми ж достеменно не знаємо, чи саме в його помешкання влучили уламки, тому стверджувати цього не будемо.
Журналістам видання "Факти" Андрій Ковальський підтвердив цю інформацію. За його словами, він з рідними живі, але їхня квартира вщент згоріла. У своїх соцмережах журналіст подякував усім за слова підтримки.
Друзі, всім дякую за підтримку. Всі цілі – і то добре,
– написав він.
Ковальський подякував за підтримку: дивіться відео
Що відомо про атаку "Шахедами"
- Спочатку глава КМВА Сергій Попко зазначив, що у Солом'янському районі уламки влучили у багатоповерхівку внаслідок роботи ППО. Пізніше Віталій Кличко підтвердив влучання та зазначив, що на верхніх поверхах палає.
- О 00:00 22 грудня у КМВА уточнили, що на місці влучання свою роботу виконує підрозділ ДСНС. А о 00:10 Віталій Кличко додав, що фіксують падіння уламків "Шахедів" на приватний будинок у Дарницькому районі. І що туди вирушили служби.
- Через хвилину міський голова додав, що відомо про одного постраждалого у Солом'янському районі. І що його госпіталізували медики. Пізніше додав про ще одного, котрому медичну допомогу надавали вже на місці.