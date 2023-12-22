У цих областях також відпрацювала ППО. Про деталі нічної атаки окупантів розповіли в ОВА, передає 24 Канал.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України, вибухи й наслідки ворожої атаки читайте в нашому телеграмі.

Які результати роботи ППО на Заході

Під час тривоги на території Хмельницької області однією із мобільних груп знищено ворожий БпЛА типу Shahed.

За наявною інформацією, об'єкти критичної інфраструктури та цивільне населення не постраждали,

– повідомили в Хмельницькій ОВА.

Захисники неба вночі працювали й на Рівненщині. Попередньо, також без пошкоджень об'єктів цивільної інфраструктури.

Жертв та постраждалих не має. Дані уточнюються,

– зазначили в Рівненській ОВА.

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