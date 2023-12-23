Як повідомили в Кіровоградській ОВА, ворожі цілі були знищені у межах Кропивницького та Олександрійського району. За попередньою інформацією, окупанти атакували область балістичними ракетами, передає 24 Канал.

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За словами голови Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, Кіровоградщина 23 грудня опинилася під масованим ракетним ударом. Він наголосив, що відпрацювала ППО й цілі були знищені.

Відпрацювали захисники неба. Цілі над Кропивницьким та Олександрійським районом знищені,

– повідомив Райкович.

До слова, над Кривим Рогом також працювали сили та засоби ППО. Як повідомили у Дніпропетровській ОВА, у Криворізькому районі українські захисники "приземлили" два ворожих безпілотники.

Що відомо про атаку на Кіровоградщину та Кривий Ріг