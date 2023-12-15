Спершу Повітряні сили повідомили, що ворог запустив ракету у напрямку Кривого Рогу. Однак згодом вона змінила свій напрямок у бік Кропивницького, після чого в місті пролуналии вибухи.

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Хронологія подій

Характеристики ракети X-59

Це ракета повітряного базування, призначення для ураження цілей на суходолі або на воді. Вона має середній радіус дії, нині дальність ураження складає до 280 кілометрів. Наразі основним носієм цієї ракети є винищувач Су-24М. Окрім цього, носіями можуть бути Су-34, Су-30СМ та Су-35С.