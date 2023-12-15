Спершу Повітряні сили повідомили, що ворог запустив ракету у напрямку Кривого Рогу. Однак згодом вона змінила свій напрямок у бік Кропивницького, після чого в місті пролуналии вибухи.

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Хронологія подій

16:54 В регіонах повідомили про відбій загрози. Однак у Нікопольському районі Дніпропетровської області залишається загроза артобстрілу.

16:50 Ракета припинила існування в межах області. Моніторингові канали припустили, що ворог використав крилату ракету повітряного базування X-59. Очікуємо на інформацію від Повітряних сил.

16:49 У Кропивницькому пролунали звуки вибухів.

16:47 Моніторингові канали та фахівці ПС повідомили, що ракета змінила напрямок у бік Кропивницького. Людей закликали заховатися в укриття.

16:39 У Повітряних силах повідомили, що ворог випустив ракету у бік Кривого Рогу.

16:26 У Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях оголосили повітряну тривогу.

16:16 Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря й закликали людей прямувати в укриття у випадку оголошення тривоги.