Сначала Воздушные силы сообщили, что враг запустил ракету в направлении Кривого Рога. Однако впоследствии она изменила свое направление в сторону Кропивницкого, после чего в городе прогремели взрывы.

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Хронология событий

16:54 В регионах сообщили об отбое угрозы. Однако в Никопольском районе Днепропетровской области остается угроза артобстрела.

16:50 Ракета прекратила существование в пределах области. Мониторинговые каналы предположили, что враг использовал крылатую ракету воздушного базирования X-59. Ожидаем информацию от Воздушных сил.

16:49 В Кропивницком раздались звуки взрывов.

16:47 Мониторинговые каналы и специалисты ПС сообщили, что ракета изменила направление в сторону Кропивницкого. Людей призывали укрыться в укрытии.

16:39 В Воздушных силах сообщили, что враг выпустил ракету в сторону Кривого Рога.

16:26 В Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу.

16:16 Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря и призвали людей уходить в укрытие в случае объявления тревоги.