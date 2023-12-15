Сначала Воздушные силы сообщили, что враг запустил ракету в направлении Кривого Рога. Однако впоследствии она изменила свое направление в сторону Кропивницкого, после чего в городе прогремели взрывы.

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Хронология событий

Характеристики ракеты X-59

Это ракета воздушного базирования, предназначенная для поражения целей на суше или на воде. Она имеет средний радиус действия, в настоящее время дальность поражения составляет до 280 километров. В настоящее время основным носителем этой ракеты есть истребитель Су-24М. Кроме этого, носителями могут быть Су-34, Су-30СМ и Су-35С.