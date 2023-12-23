После отбоя тревоги глава ОВА рассказал о последствиях российской атаки. Андрей Райкович констатировал, что это был массированный ракетный удар.
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Чиновник отметил, что отработали защитники неба. Уничтожили цели над Кропивницким и Александрийским районом.
Обломками повредило крыши домов, заборы, авто. Информация о пострадавших отсутствует,
– сообщил голова Кировоградской ОВА.
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