После отбоя тревоги глава ОВА рассказал о последствиях российской атаки. Андрей Райкович констатировал, что это был массированный ракетный удар.

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Какие последствия ракетного обстрела

Чиновник отметил, что отработали защитники неба. Уничтожили цели над Кропивницким и Александрийским районом.

Обломками повредило крыши домов, заборы, авто. Информация о пострадавших отсутствует,

– сообщил голова Кировоградской ОВА.

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