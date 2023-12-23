Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу подробности. По его словам, противовоздушная оборона сработала на 100%.

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"Семь "Шахедов" летело – семь "Шахедов" уничтожены", – констатировал Братчук.

Однако обломки одного из них упали на землю и повлекли за собой взрывную волну. В результате получил повреждения один из корпусов учебного заведения в Одесском районе. Там вылетели стекла.

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Пострадали ли люди

Жители оперативно отреагировали на объявление воздушной тревоги и быстро сошли в укрытие. Именно поэтому никто из них не пострадал.

Обратите внимание! К сожалению, так бывает не всегда. Ночью 17 декабря в результате дроновой атаки на Одесчину погиб Дмитрий Иваница – сын известного ученого-микробиолога Владимира Иваницы.

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