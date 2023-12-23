Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу подробиці. За його словами, протиповітряна оборона спрацювала на 100%.
До вашої уваги Росіяни атакують Одещину "Шахедами": в регіоні працює ППО
"Сім "Шахедів" летіло – сім "Шахедів" знищено", – констатував Братчук.
Однак уламки одного з них впали на землю й спричинили вибухову хвилю. Унаслідок цього зазнав пошкоджень один з корпусів навчального закладу в Одеському районі. Там повилітали шибки.
Чи постраждали люди
Мешканці оперативно зреагували на оголошення повітряної тривоги й швидко зійшли в укриття. Саме тому ніхто з них не постраждав.
Росіяни обстрілюють Одещину майже щоночі: останні новини
- Вночі 17 грудня окупанти запустили "Шахеди" по Одещині. Українська ППО збила дев'ять дронів, однак один з них упав у житловому кварталі й вибухнув.
- Вночі 14 грудня росіяни також запустили "Шахеди" по Одещині. Збиті уламки впали на гуртожиток, унаслідок чого постраждало 11 осіб, серед них троє дітей.
- До слова, тоді один зі збитих безпілотників знову впав на території Румунії. З огляду на порушення повітряного простору країни НАТО, Німеччина підняла свої винищувачі Eurofighter.
- Вночі 13 грудня Одещина вкотре опинилась під ворожим ударом. Один зі збитих "Шахедів" упав на територію комунального авторемонтного підприємства в Одесі й спричинив пожежу.