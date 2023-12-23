Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу подробиці. За його словами, протиповітряна оборона спрацювала на 100%.

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"Сім "Шахедів" летіло – сім "Шахедів" знищено", – констатував Братчук.

Однак уламки одного з них впали на землю й спричинили вибухову хвилю. Унаслідок цього зазнав пошкоджень один з корпусів навчального закладу в Одеському районі. Там повилітали шибки.

Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Чи постраждали люди

Мешканці оперативно зреагували на оголошення повітряної тривоги й швидко зійшли в укриття. Саме тому ніхто з них не постраждав.

Зверніть увагу! На жаль, так буває не завжди. Вночі 17 грудня внаслідок дронової атаки на Одещину загинув Дмитро Іваниця – син знаного науковця-мікробіолога Володимира Іваниці.

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