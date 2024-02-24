Зрештою самі окупанти підтвердили, що їхній літак А-50У, який нібито "не можна уразити" пішов на дно Азовського моря. Про це повідомив один з інших російських пілотів, який спостерігав за падінням повітряного судна.

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Російський пілот підтверджує збиття літака А-50У

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України зазначили, що літак дальнього радіолокаційного виявлення військово-космічних сил Росії А-50У збили 23 лютого 2024 року поблизу міста Приморсько-Ахтарськ на Азовському морі.



"Останній зліт А50У здійснив 23 лютого 2024 року о 15:50 з аеродрому "Ахтубінськ" та мав виконувати терористичні завдання держави-агресора Росії поблизу населених пунктів Приморсько-Ахтарськ – Зерноград", – зазначили у відомстві.

Однак вже о 18:45 станції радіотехнічної розвідки ГУР МО зафіксували різке припинення роботи у цьому районі радіолокаційного комплексу окупантів під назвою "Шмель", яким обладнано А-50У.



Вогневе ураження модернізованого літака дальнього радіолокаційного стеження А-50У також підтверджують радіоперехоплення розмови екіпажу прикриття Су-35. Зокрема, один з російських пілотів у радіоефірі повідомляв, що спостерігав роботу ППО, спалах та вибухи.

Кашалот 583 (позивний російського пілота – 24 Канал). Спостерігав роботу ППО, далі спалах, Баян був осторонь, потім розриви, після цього маневрував. Все спокійно, нема ні вогнів, нічого такого не спостерігаю. Після того, як ППО відпрацювала, спостерігав розриви, далі маневрував, не можу більше (нічого сказати – 24 Канал)…

– повідомив пілот.

Російський пілот підтверджує збиття літака А-50У / Відео з телеграм-каналу ГУР МО

До того ж у ГУР МО додали, що додатковою ознакою успіху спільної операції ГУР МО України та Повітряних Сил ЗСУ є наказ припинити місії для двох літаків Су-35, а також трьох бортів Су-34, які виконували завдання поблизу населеного пункту Миллерово. Частина з цих повітряних суден планувала завдати авіаударів поблизу Авдіївки.

ГУР та Повітряні сили збили російський літак А-50У