Передислокация МиГов в Беларусь может свидетельствовать о потребности России в обнаружении и перехвате целей. Подробнее о причинах появления российских истребителей на территории Беларуси, 24 Каналу рассказал Константин Криволап – авиационный эксперт.

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Почему в Беларусь переместили МиГ-31К

Россия перебросила два истребителя МиГ-31К на аэродром Беларуси в Мачулище. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что таким образом военное руководство страны-агрессора захотело обезопасить свою авиацию, ведь на собственных аэродромах они в постоянной опасности.

Действительно есть две версии: что они просто прячутся. После того, как мы "зашли к ним в гости" в Саваслейку, МиГов осталось 3 единицы. Или же россияне пытаются применять МиГи вместе с РЛС, потому что на этих самолетах стоят мощные радары и они нужны именно для перехвата самолетов или ракет,

– пояснил Константин Криволап.

Таким образом радар подсвечивать цели, а, к примеру, РЛС "Небо-М" в режиме "стелс" может принимать от него сигнал. Это вероятный сценарий, ведь после двух сбитий россияне больше не используют самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

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Могут ли из Беларуси полететь "Кинжалы"

В то же время бытует и мнение, что россияне могут готовить ракетные удары по Украине, уменьшая время подлета "Кинжалов", носителем которых является МиГ-31К, к украинским городам.

Я не думаю, что МиГи будут применять для нанесения ударов. Вероятнее всего все же то, что с помощью радара они будут проводить радиотехническую разведку,

– подчеркнул Криволап.

Авиаэксперт добавил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделает все, чтобы с его территории не запускали "Кинжалы" по Украине. Ведь он понимает, что тогда ответ со стороны Украины будет неизбежным.