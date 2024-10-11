Схема обхода санкций

Белорусский завод "Гродно Азот" находится под санкциями Украины и ЕС. Впрочем, злоумышленникам удалось создать схему для поставки минудобрений в Украину.

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Белорусы отправляли свой товар в Ростов, после чего он отправлялся в болгарский порт Бургас. Там мешки перепаковывали и отправляли в порт Русе на Дунае. Таможенникам предоставляли сертификаты о том, что удобрения изготовлены в Туркменистане, хотя минудобрений в этой стране не производят вообще.

Поставкой в Украину занималась компания Agro chain general trading LLC из ОАЭ, зарегистрирована на граждан Турции.

Какая украинская компания была задействована в схеме

Правоохранители открыли уголовное дело против компании Оскар Оптима, которая закупала эти удобрения и поставляла их украинцам. Следствие продолжается с начала 2023 года.

По данным следствия, компания участвовала в как минимум одной такой поставке. Оскар Оптима закупила у дубайской компании Agro chain general trading LLC минудобрения на 1,1 миллиона долларов, стоимость контракта не соотносится с финансовыми результатами украинской компании. Экспертиза также подтвердила, что товар, который продавала Оскар Оптима, идентичен продукции, которую делают белорусы.