Схема обходу санкцій

Білоруський завод "Гродно Азот" перебуває під санкціями України та ЄС. Втім, зловмисникам вдалося створити схему для постачання міндобрив в Україну.

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Білоруси відправляли свій товар до Ростова, після чого він вирушав у болгарський порт Бургас. Там мішки перепаковували і відправляли у порт Русе на Дунаї. Митникам надавали сертифікати про те, що добрива виготовлені у Туркменістані, хоча міндобрив у цій країні не виготовляють взагалі.

Постачанням в Україну займалася компанія Agro chain general trading LLC з ОАЕ, зареєстрована на громадян Туреччини.

Яка українська компанія була задіяна у схемі

Правоохоронці відкрили кримінальну справу проти компанії Оскар Оптіма, яка закуповувала ці добрива та постачала їх українцям. Слідство триває з початку 2023 року.

За даними слідства, компанія брала участь в як мінімум одному такому постачанні. Оскар Оптіма закупила в дубайської компанії Agro chain general trading LLC міндобрива на 1,1 мільйона доларів, вартість контракту не співвідноситься з фінансовими результатами української компанії. Експертиза також підтвердила, що товар, який продавала Оскар Оптіма, ідентичний до продукції, яку роблять білоруси.