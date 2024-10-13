Про це ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Ймовірна втрата російського Cу-34

У звіті пишуть, що російський військовий блогер, який тісно пов'язаний із російською авіацією, 12 жовтня заявив про втрату літака Су-34, однак додаткових подробиць про інцидент він не надав.

Відомий блогер підтвердив, що екіпаж російського винищувача загинув, але зазначив, що ця втрата не була пов'язана з ударом ЗСУ. Інші військові блогери припускають, що Су-34 міг розбитися через технічну несправність або людську помилку.

Російський телеграм-канал, яким, як вказується, нібито керують російські повітряно-десантні офіцери та штаб російського угруповання сил "Днепр", повідомив, що український винищувач F-16, імовірно, збив російський винищувач Су-34, коли останній скидав фугасні авіабомби (ФАБ) з уніфікованими модулями планування та корекції (UMPC) на відстань близько 50 кілометрів від лінії фронту.

Невдовзі цей же телеграм-канал відреагував на інформацію, що Су-34 міг розбитися через технічну несправність або людську помилку і повідомив, що такі гіпотетичні сценарії все ще висвітлюють проблему застарілості російських літаків, а також непрофесіоналізму та виснаження пілотів.

В ISW повідомляють, що телеграм-канал звинуватив пов'язаних із Кремлем військових блогерів у брехні про катастрофу Су-34 таі перешкоджанні російським військам розробляти плани протидії українській загрозі F-16.

Зазначається, що в березні 2024 року цей же телеграм-канал стверджував, що "Роскомнадзор" подав скаргу на канал за "дискредитацію" російського військового командувача.

ISW не може самостійно підтвердити заяву телеграм-каналу. Однак якщо це підтвердиться, інцидент стане першим українським збиттям російського пілотованого літака з наданого Заходом винищувача F-16",

– йдеться у звіті.

Важливо! Наразі українська сторона не коментувала цей інцидент.