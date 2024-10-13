Об этом говорится в отчете Иинститута изучения войны (ISW).

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Вероятная потеря российского Су-34

В отчете пишут, что российский военный блогер, который тесно связан с российской авиацией, 12 октября заявил о потере самолета Су-34, однако дополнительных подробностей об инциденте он не предоставил.

Известный блогер подтвердил, что экипаж российского истребителя погиб, но отметил, что эта потеря не была связана с ударом ВСУ. Другие военные блогеры предполагают, что Су-34 мог разбиться из-за технической неисправности или человеческой ошибки.

Российский телеграмм-канал, которым, как указывается, якобы руководят российские воздушно-десантные офицеры и штаб российской группировки сил "Днепр", сообщил, что украинский истребитель F-16, вероятно, сбил российский истребитель Су-34, когда последний сбрасывал фугасные авиабомбы (ФАБ) с унифицированными модулями планирования и коррекции (UMPC) на расстояние около 50 километров от линии фронта.

Вскоре этот же телеграмм-канал отреагировал на информацию, что Су-34 мог разбиться из-за технической неисправности или человеческой ошибки и сообщил, что такие гипотетические сценарии все еще освещают проблему устарелости российских самолетов, а также непрофессионализма и истощения пилотов.

В ISW сообщают, что телеграмм-канал обвинил связанных с Кремлем военных блогеров во лжи о катастрофе Су-34 и препятствовании российским войскам разрабатывать планы противодействия украинской угрозе F-16.

Отмечается, что в марте 2024 года этот же телеграм-канал утверждал, что "Роскомнадзор" подал жалобу на канал за "дискредитацию" российского военного командующего.

ISW не может самостоятельно подтвердить заявление телеграм-канала. Однако если это подтвердится, инцидент станет первым украинским сбитием российского пилотируемого самолета с предоставленного Западом истребителя F-16",

– говорится в отчете.

Важно! Сейчас украинская сторона не комментировала этот инцидент.