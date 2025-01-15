Авіаційний експерт Костянтин Криволап в етері 24 Каналу зазначив, що на прикладі заводу "Танеко", який входить в п'ятірку найбільших російських НПЗ і був нещодавно уражений, можна зробити висновок, що росіяни нічого не можуть вдіяти для захисту.

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Заводам в Росії, як і аеропортам, влада озвучила, що їхній порятунок – тільки в їхніх руках і вони мають самостійно закупити системи протиповітряної оборони, аби вберегтися від дронів. Держава сама забезпечити ці об'єкти від ураження сьогодні не здатна.

Вся ППО Росії, крім Московської області та Петербургу, сконцентрована на фронті. Те, що залишилось у росіян в певній кількості – це засоби РЕБ, але Україна має вже такі системи, які ігнорують РЕБ, тому вони нічого не можуть зробити,

– наголосив Криволап.

Зі слів авіаексперта, головною українською зброєю залишаються "уламки", про які в Росії полюбляють звітувати, не бажаючи визнавати, що дронам вдається досягти цілі. Буцімто масштабні пожежі стаються через них, а ППО начебто постійно "відбиває атаки".

Соловйов 3 години істерив в ефірі, що скільки можна розповідати про ці уламки й що ж це за така система ППО в Росії, яка знищується ними,

– озвучив Криволап.

Нагадаємо, 14 січня російська нафтобаза "Кристал", яка розташована в Енгельсі, вчергове опинилася під атакою (до цього – 8 січня). Внаслідок ураження знову загорілися цистерни з паливом, яке призначалося для літаків-бомбардувальників Ту-160.