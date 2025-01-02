Так вы не будете засорять свою речь чужеродными и неправильными речевыми конструкциями. Об этом информирует 24 Канал.

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Как сказать на украинском "вы правы"

Одной из таких калькированных из русского языка фраз является "вы правы". Известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко в эфире "Завтраке с 1+1" подсказал, как лучше сказать на украинском.

К примеру, вы составили предложение: "Вы правы, именно так надо сделать". В этом случае языковед заметил, что правой может быть рука или нога, а правый или левый берег.

Зато русскому "вы правы" соответствует выражение "ваша правда" или "ваша думка слушна", или "ви маєте рацію"",

– отметил учитель.



Как сказать на украинском "вы правы" / скриншот видео

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Как сказать на украинском "вопрос на засыпку"

Часто также украинцы могут употреблять такую кальку как "вопрос на засыпку". Тренер по речи Виктория Хмельницкая предложила предложила заменить русскую фразу "вопрос на засыпку" украинскими соответствиями.

И добавила: на украинском можно сказать так:

завальне запитання;

каверзне запитання;

підступне запитання.

Еще можно сказать так: