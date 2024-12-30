Именно елка является одним из украшений рождественско-новогодних праздников. 24 Канал расскажет, как не стоит называть это дерево.

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Как не надо называть елку

Часть украинцев может называть елку "йолкой". Но не стоит, ведь это суржиковое название.

Срубленная и украшенная ель в праздник Нового года или Рождества – это "ялинка". Это уменьшенно-ласкательное название к "ялина" – высокого хвойного вечнозеленого дерева семейства сосновых.

Также елью (ялиною) называют строительный материал или дрова из этого дерева.

А еще – еловый лес, роща (собирательное).

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Как назвать по-украински процесс уборки елки

Украинцы часто говорят, что"наражають йолку" чили "наряджають ялинку". Но эти словосочетания являются несвойственными украинскому языку.

Тренер по речи Виктория Хмельницкая рассказала, как говорить правильно на родном языке.

Не "наряжать елку" – а "прикрашати ялинку". Можно еще сказать "вбирати ялинку" – но не наряжать, подсказала она.