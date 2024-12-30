Саме ялинка є однією із окрас різдвяно-новорічних свят. 24 Канал натомість розкаже, як не варто називати це дерево.

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Як не треба називати ялинку

Частина українців може називати ялинку "йолкою". Але не варто, адже це суржикова назва.

Зрубана й прикрашена ялина в свято Нового року або Різдва – це ялинка. Це зменшено-пестлива назва до ялини – високого хвойного вічнозеленого дерева родини соснових.

Також ялиною називають будівельний матеріал або дрова з цього дерева.

А ще – ялиновий ліс, гай (збірне).

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Як назвати українською процес вбирання ялинки

Українці часто кажуть, що "наражають йолку" чи "наряджають ялинку". Але ці словосполучення є непритаманними українській мові.

Тренерка з мовлення Вікторія Хмельницька розповіла, як казати правильно рідною мовою.

Не "наряжать йолку" – а прикрашати ялинку. Можна ще сказати "вбирати ялинку" – але не нараджати, підказала вона.